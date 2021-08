Clizia Incorvaia è incinta: dopo l'amore al Grande Fratello Vip ora Paolo Ciavarro diventerà papà

27 agosto 2021 a

Una notizia che ha mandato al settimo cielo Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. L’annuncio è arrivato direttamente dai due account Instagram della coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip: la Incorvaia è incinta e aspetta un bambino. L’ex moglie del cantante Francesco Sarcina ha pubblicato una foto di coppia con grandi sorrisi, accompagnandola con un lungo post: “Non è stato facile mantenere ‘solo per proteggere’ il segreto più bello. Sono così felice, desideravo tanto dar un fratellino o sorellina a Nina, aver un nostro baby per suggellare il nostro amore grande… Avevo smesso di credere e oggi credo di nuovo grazie a te che sei l’uomo dei mie sogni. Chi reputa puerile e melenso ciò passi avanti. E chi invece è pronto ad ascoltare, non smetta mai di sognare e non si faccia mai dire da nessun medico maschilista che è grande, mia nonna Francesca ha dato alla luce la seconda figlia a 42 anni. Non fatevi classificare da nessuno come vasetti di yogurt che prima o poi scadranno, credete nella vostra genetica e positività quella non ha età e batte tutto e tutti. E poi oggi vedo tante celebrity e non che hanno il primo figlio a 36, 38, 40 anni. C’è ancora molto da fare , in una società filtrata dalle stesse donne con gli occhi dell’uomo. Ti aspettiamo gnometto/a”. La Incorvaia ha compiuto 40 anni e probabilmente il lungo messaggio è anche uno sfogo verso qualche medico che le aveva quasi tolto il sogno di poter avere un bambino con il nuovo amore.

