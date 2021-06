Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, l'annuncio che scatena i fan. Poi la dedica alla "suocera" Eleonora Giorgi

Francesco Fredella 09 giugno 2021 a

a

a

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ad un passo dal sogno. Ora la super coppia, nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, vorrebbe allargare la famiglia. Infatti, dopo le varie peripezie televisive ora tutto va gonfie vele. La Incorvaia e Ciavarro nei prossimi giorni partiranno per una vacanza lampo, super romantica. Meta sconosciuta. Ma, prima di partire, Clizia si lascia andare ad una confessione bomba. E dice: “Vorrei allargare la famiglia”. A RTL102.5 News, in collegamento zoom, la Incorvaia parla dolcemente di Ciavarro: insieme hanno fatto sognare il pubblico durante una delle edizioni del GF vip (in piena pandemia).

Belen non molla. E torna a parlare di tradimento

Ma Clizia è un fiume in piena. Non solo amore e tenerezze, anche tanto lavoro. Ed infatti in questi giorni ha lanciato il suo nuovo e-commerce: una linea di abbigliamento per sole donne, dedicate alle più grande celebrità della storia, a prezzi contenuti e per tutte le tasche. “Sto pensando di dedicare qualcosa anche ad Eleonora Giorgi”, commenta in diretta. “Con lei vado molto d’accordo”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, vacanze in alta quota. E Alfonso Signorini...

I fan, però, sono letteralmente andati in tilt perché l’annuncio di Clizia, che vorrebbe dare un fratellino o una sorellina a sua figlia Nina (nata dal matrimonio con Francesco Sarcina) fa ben sperare. Manca poco al matrimonio? Probabilmente sì. “Voglio il diamante alla proposta”, scherza Clizia. E cala il silenzio. Ora, Ciavarro jr deve mettersi in moto per stupire ancora una volta la sua amata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.