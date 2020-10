Rigau ci ha provato di nuovo. Clamorosa Lollobrigida a Live non è la D'Urso

Francesco Fredella 26 ottobre 2020 a

Stavolta parla Andrea Piazzolla, il giovane manager della Lollo (finito nella bufera dopo la denuncia del figlio dell’attrice e di Rigau che lo accusano di aver speso il patrimonio milionario di Gina).

“Rigau ha tentato di iscrivere il matrimonio con la Lollo”, dice Piazzolla in collegamento a Live non è la d’Urso con Gina, più lucida che mai. Arzilla. Puntuale. Elegante. Quelle nozze con lo spagnolo sono state sciolte dal Papa con una sentenza inappellabile. Gina ha sempre detto di essere stata truffata da Rigau e di non averlo mai sposato. “Gli avvocati dovrebbero dire a Rigau di non importunare Gina. Il matrimonio è stato sciolto dal Papa”, continua Piazzolla (che dovrà affrontare un processo a dicembre con l’accusa di circonvenzione di incapace). “C’è la documentazione, Rigau ha tentato di nuovo”, precisa il trentenne. E la Lollo tuona: “E’ un mascalzone. Non vedo l’ora che vada in prigione”.

