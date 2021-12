Elettra Lamborghini e il regalo di Natale ai fan: nel video di auguri tira fuori tutto

Giada Oricchio 09 dicembre 2021 a

Elettra Lamborghini come Mariah Carey? Dopo aver viaggiato per mezzo mondo insieme al marito AfroJack, la cantante ha inaugurato la stagione dei tormentoni invernali con la sua prima canzone a tema natalizio dal titolo “A Mezzanotte”. Un brano orecchiabile, allegro e super classico.

Nel video, Lamborghini si presenta in sexy vestitino rosso con bordi di pelliccia bianca, cappellino e stivali alti rigorosamente red “Santa Claus”. E poi un tripudio di stelle, pacchi regalo e elfi solerti. Ma l’incontenibile e impudica Elettra, diventata di recente “madre” della piccola levriera Lea, non ha rinunciato al twerking natalizio in un video Tiktok molto birichino in cui muove il celeberrimo fondoschiena (in un altro alza la gonnellina e lo mostra sfacciatamente orgogliosa) e scrive: “Da twerking queen a Xmas queen è un attimo, ma quindi il mio regalo è? Lo avete capito??” riferendosi a una strofa allusiva della nuova canzone.

