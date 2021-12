Elettra Lamborghini incontenibile, il mini-abito è un regalo di Natale ai fan: roba vietata ai minori

08 dicembre 2021 a

Elettra Lamborghini in versione natalizia fa restare secchi i follower. L'ereditiera e cantante più social che c'è ha lanciato il nuovo video dell'ultimo brano "A Mezzanotte" proprio in tema Natale.

La clip riscalda non poco le temperature invernali: Elettra ha un miniabito rosso con una scollatura vertiginosa ed è circondata da "Babbe Natale" sexy. Nei giorni scorsi la Lamborghini aveva twerkato a più non posso sul suo profilo Instagram ed era apparsa ai suoi follower in versione Santa Klaus, naturalmente ad alto tasso erotico. Fino a "spoilerare" il regalo di Natale del nuovo simbolo nel video più estremo, che pubblichiamo qui sotto.

