Elettra Lamborghini, non solo cavalli vapore per la twerking queen

Gianfranco Ferroni 14 settembre 2021

Non solo cavalli vapore, quelli di famiglia legati ai bolidi a quattro ruote, per Elettra Lamborghini: per la prima volta, dopo numerose partecipazioni al concorso ippico di Piazza di Siena, Elettra ha seguito a Roma i cavalli del Longines Global Champions Tour Grand Prix.

Il prestigioso circuito di Jan Tops, che dal 2015 ha debuttato nella città eterna, si è svolto al Circo Massimo, proprio dove nell’antica Roma si disputavano le corse di cavalli. In qualità di Title Partner e Timekeeper Ufficiale della competizione, Longines ha cronometrato le vittorie. C’era anche Eve Jobs, figlia di Steve, appassionata di equitazione. (Gianfranco Ferroni)



