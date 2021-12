La Rai vuole Chiara Ferragni. "Lei è tentata..." bomba tv per la conduzione dell'Eurovision

04 dicembre 2021 a

La Rai vuole Chiara Ferragni. A viale Mazzini sarebbe scattato il pressing per avere l'imprenditrice e influencer "regina Mida" dei social per l'EuroVision Song Contest 2022 che dopo il trionfo europeo dei Maneskin si terrà a Torino, a maggio.

A lanciare la bomba tv è Alberto Dandolo in un articolo per Oggi. Chi ci sarà alla conduzione dell'ex Eurofestival? "Tre o quattro volti, nomi avvolti nel mistero. Con buone chance per Mika ed Alessandro Cattelan. A Viale Mazzini si starebbe facendo di tutto per convincere Chiara Ferragni ad accettare la conduzione, a Milano fonti beninformate assicurano che l'influencer, seppur spaventata, sarebbe tentata. Dirà sì?" si legge nella "dandolata".

Una possibile new entry per la Rai, ma anche un grande ritorno. Perché Elisa Isoardi "dopo aver partecipato all'ultima edizione de L'isola dei famosi è stata per un lungo periodo lontana dal piccolo schermo" ma "nelle ultime settimane la bella piemontese è riapparsa" come ospite ed opinionista a Domenica in.

E allora? "A viale Mazzini si sussurra che la brava Elisa tra non molto potrebbe veder realizzato il suo sogno più grande: tornare a condurre una trasmissione tutta sua. Cosa bolle in pentola?" Ah saperlo...

