Il problema imbarazzante di Chiara Ferragni: "Dove la faccio adesso?" Confessione intima ai fan

Incidente imbarazzante per Chiara Ferragni che, nonostante la sua casa non sia un monolocale, si è trovata senza un posto dove fare i naturali bisogni. Naturalmente la fashion blogger e imprenditrice, sposata col rapper Fedez, ha raccontato la disavventura domestica ai suoi follower con alcune stories su Instagram.

"Svegliarsi e scoprire che tutti i bagni della casa sono fuori uso. E dove faccio la pipì adesso?", si chiede la Ferragni che si riprende in video con espressione enigmatica. L'inconveniente idraulico è avvenuto domenica mattina ma è stato presto risolto.

A parte i problemi con i bagni, in casa Ferragnez è già tutto pronto per il Natale che naturalmente sarà fashion ed esclusivo. L'influencer ha ha già addobbato il suo appartamento milanese non badando a spese. A quanto pare, solo per l'albero la coppia ha speso circa mille euro euro. L'albero di Natale in questione, già mostrato ai follower, ha luci che si accendono e spengono con il battito delle mani. Altri mille euro sono necessari per l'illuminazione al led dell'abete natalizio.

E naturalmente i follower dell'imprenditrice e fashion blogger si sono già lanciati nella ricerca dell'albero e delle luci di Natale dei Ferragnez.

