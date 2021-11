Segnate questa data: la promessa di Fedez, mai in politica! E Fazio gli stende i tappeti rossi in Rai

28 novembre 2021 a

a

a

Segnate questa data: domenica 28 novembre 2021. È il giorno in cui Fedez, ospite di Fabio Fazio nel salotto di Che tempo che fa su Rai 3, lo dice in termini perentori: "Non entrerò mai in politica".

Il rapper che negli ultimi anni da solo o insieme alla moglie Chiara Ferragni si è speso per varie campagne di attivismo politico - ricordate il sermone pro Ddl Zan al Concertone del Primo Maggio sulla Rai? - poche settimane fa aveva registrato il dominio fedezelezioni2023.it mandando in tilt la comunicazione politica per un paio di giorni, salvo poi rivelare che il sito non era altro che un modo per promuovere il suo ultimo album.

Il problema imbarazzante della Ferragni: "Dove la faccio adesso?" Confessione intima ai fan

"La campagna di lancio del disco? Ci hanno creduto in tanti ed è tragicomico che ne abbiano parlato senza rendersi conto che era una trollata" dice Fedez a Fazio, con riferimento al video che sbertucciava la famosa cassetta della discesa in campo spedita alle tv da Silvio Berlusconi nel 1994.

Va bene per vendere le mutande, Mughini spietato: così ridicolizza Fedez

"Se entro in politica? Non accadrà. Facciamo un contratto qua e sottoscrivo che non accadrà mai. Sono assolutamente sicuro che non accadrà mai. Era assolutamente palese che era uno scherzo" dice il rapper.

Leone e la sparata imbarazzante: papà Fedez e mamma Ferragni sgranano gli occhi

Intanto sui social l'ospitata nel salotto di Fazio, come sempre conciliante con ogni ospite, fa discutere per vari motivi. "Ma quanto fa ridere Rai 3 che prima grida querela a Fedez dopo il concertone del 1° maggio e poi lo ospita per la promo di #Disumano?", scrive un utente. La Rai aveva deciso di querelare il rapper per diffamazione e per "l'illecita diffusione" dell'audio della telefonata con i vertici di Rai3 e per diffamazione aggravata "della società e di una sua dipendente", ma in seguito avrebbe ritirato la querela per la mancanza di alcuni requisiti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.