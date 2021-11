Leone Lucia Ferragni imbarazzante, papà Fedez e mamma Chiara sgranano gli occhi

Giada Oricchio 25 novembre 2021 a

a

a

Leone Lucia Ferragni choc: “Significa contro lingua” e papà Fedez resta di sasso. L’imprenditore musicale è solito pubblicare una serie di storie Instagram mentre accompagna a scuola il figlio Leo, 3 anni. Ma stamattina qualcosa è andato storto. Fedez era intento a dare “consigli d’amore” al primogenito: “Se vuoi fare un complimento alla fidanzatina, in inglese dovresti dirle you are beautiful, capito?” e il bambino, occhi sgranati e voce ingenua: “Vuol dire contro lingua?”. Il rapper è diventato paonazzo in volto e un po’ imbarazzato e un po’ interdetto ha risposto: “No, vuol dire bella”. Un’esternazione che ha lasciato così esterrefatto Fedez da riferirlo alla moglie Chiara Ferragni, a sua volta perplessa per la sparata a luci rosse del vispo figlio. Non gli resta che sperare in maggior pudore da parte di Vittoria.

