Morgan invita a ballare la Lucarelli, a Ballando con le stelle scoppia il panico

Giorgia Peretti 27 novembre 2021 a

Pace non ancora siglata a Ballando con le stelle tra Selvaggia Lucarelli e Morgan. Nelle scorse ore, il cantante ex frontman dei Bluvertigo, ha espresso il desiderio di ballare con la giornalista per sancire la tregua dopo i ripetuti litigi. Marco Castoldi, nome al secolo di Morgan, attraverso un filmato postato su Instagram ha invitato la giurata a ballare un valzer con lui nella puntata di questa sera, sabato 27 novembre. Lo aveva anticipato anche Alberto Matano a La Vita in diretta, durante il collegamento di rito con Milly Carlucci. “Sarebbe bello se tu ballassi con me questo valzer”, l’invito di Morgan alla giurata ed opinionista Selvaggia Lucarelli. Lo ha ribadito la conduttrice dello show del sabato sera, nel collegamento con il TG1 e lo ha riproposto in diretta Serena Bortone, ospite della serata. “C’è una notizia che dobbiamo dare e una risposta che dobbiamo sapere, lui ha pubblicato un video su Instagram oggi nel quale recita una pagina di Baudelaire, e invita una sua cara amica a fare un viaggio con lui e termina chiedendo a Selvaggia Lucarelli di fare un valzer. Noi vorremmo sapere se Selvaggia Lucarelli se accetterebbe o meno, visto che Morgan la sta invitando”.

La giurata non sembra aperta al dialogo si questo argomento, la telecamera inquadra il suo volto e lei alza gli occhi al cielo scuotendo la testa. Morgan dal canto suo conferma la proposta, ma spiega che avrebbe voluto avanzare la richiesta dopo la votazione per non influenzare il voto della giuria. “Io contavo di mettere questo pezzo dopo il ballo perché non volevo che fosse influenzato il momento del giudizio, tutto quello che riguardava il valzer l’avrei messo dopo il balletto”, dice il cantante. La Lucarelli sembra fare muro, nessuna parola, nessun cenno di apertura verso il “segno di pace” lanciato dall’ex fiamma. E Carolyn Smith, presidente di giuria, interviene: “Un giudice non può ballare con un concorrente, stop”. Selvaggia Lucarelli aggiunge soltanto: "Non ho ballato neanche con Giulio Berruti, quindi…". “Lo so, lo so”, risponde Morgan. Poi ribatte: “A me basta solo che lei dica ‘avrei accettato’”. “Dopo la pubblicità”, interviene Milly Carlucci tagliando corto e facendo entrare in pista la prossima coppia in gara. Non è escluso che possa arrivare un armistizio nel corso delle prossime performance, a Morgan non resta che attendere.

