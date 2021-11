Sorpresa Lino e Rosanna Banfi, cosa fanno a Ballando con le Stelle

27 novembre 2021 a

Saranno Lino e Rosanna Banfi i protagonisti dello spazio «Ballerino per una notte» nel nuovo appuntamento con «Ballando con le Stelle», in onda su Rai1. I due attori, accompagnati dai ballerini Maykel Fonts, Giada Lini, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Angelo Madonia, scenderanno in pista regalando emozioni ai telespettatori con una coreografia che dovranno imparare nel corso di poche ore. La loro performance verrà valutata dalla giuria di esperti in studio e il voto totalizzato diventerà un «bonus» che verrà assegnato a una delle coppie concorrenti.

Nell'ultima puntata, la coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale è stata eliminata dalla competizione, ma la loro «corsa» non è ancora finita. Come sempre, i commenti del trio di opinionisti formato dalla criminologa Roberta Bruzzone, il conduttore di Vita in Diretta Alberto Matano, e la new entry di questa edizione Alessandra Mussolini, manterranno acceso il dibattito in studio. Immancabile, la presenza della temuta giuria di esperti composta da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith, che valuteranno il livello di preparazione dei vip in gara.

