Nessun problema a girare film hard, Arisa fa arrossire Milly Carlucci

L’onda sexy di Arisa travolge Ballando con le Stelle e Milly Carlucci perde il fiato. La cantante, attuale concorrente dello show del sabato sera di Rai 1, continua a stupire il pubblico con la nuova versione sé: decisamente più provocante, sensuale e ammiccante. La settima puntata di sabato 27 novembre, si apre con una super prova che la vede protagonista in una bachata a tema “Sensualità”.

Un caso? Niente affatto, visto le recenti voci attorno alla sua figura. Arisa scende in pista, contro una strabordante Sabrina Salerno, sulle note di “Acqua e Sale” di Mina e Adriano Celentano e l’affiatamento con Vito Coppola, suo insegnante, è “palpabile”. Le aperture laterali del maestro di ballo fanno volare lo il drappo di gonna velata della pop-star lasciando intravedere il lato b. Sul finale, la telecamera cattura il bacio rubato al ballerino. Sebbene la giuria l’abbia elogiata, Arisa si dice poco soddisfatta della performance.

Milly Carlucci fa notare l’episodio con il maestro e la cantante confessa: “Mannaggia ma come faccio a non baciarlo!”. “Ormai viene spontaneo, quando ce l’ho vicino un bacino glielo devo dare”, aggiunge ironica. Parole che fungono da assist all’opinionista della serata: Serena Bortone, che le chiede delucidazioni sull’ipotesi di una sua partecipazione in un film a luci rosse. Arisa non sembra chiudere la porta alla possibilità: “Non ho nessuna contrarietà nei confronti dei lavoratori del sesso perché penso che sia un lavoro come un altro. Quindi, nel caso la mia professione dovesse prendere una strada un pochino più sensuale non avrei nessun problema”.

Selvaggia Lucarelli richiama l’attenzione sul volto della conduttrice di Ballando: “Dovevate vedere la sua faccia”. E la Carlucci scoppia in una risata imbarazzata alzando le sopracciglia. “Milly respira, riprendi fiato, respira eh”, scherza la giurata.

