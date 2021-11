Al Bano e la rivelazione su Ylenia Carrisi: "So com'è andata". Ma per Romina la verità è un'altra

21 novembre 2021 a

Ci sarebbero non uno ma ben due progetti di fiction sulla vita di Al Bano. Siamo ancora ai preliminari - in uno c'è lo zampino di Fausto Brizzi di "Notte prima degli esami" - ma il Leone di Cellino San Marco spera che l'idea si concretizzi. Per l'occasione ha ripercorso le scene clou della sua vita in una intervista a Candida Morvillo, sul Corriere.

Tra le perle della lunga carriera del cantante c'è un "precedente" oggi dimenticato: nel 1967 Albano Carrisi in arte Al Bano ha aperto non uno, ma cinque concerti dei Rolling Stones ben prima dei Maneskin. "Nel loro camerino, scoprii l'odore della marijuana", racconta.

Nello stesso anno l'incontro con Romina Power sul set di Nel Sole, musicarello dedicato alal sua famosa canzone: " Io non sapevo chi fosse lei, lei non sapeva chi io fossi. Notai solo che aveva la minigonna: era la prima che vedevo. Successe tutto negli ultimi tre giorni".

Parlando della dolorosa separazione con l'ex moglie e dopo della causa per plagio con Michael Jackson, si arriva a parlare delle pagine più drammatiche della vita di Al Bano, ovvero la scomparsa misteriosa della figlia Ylenia Carrisi, a New Orleans il 4 gennaio 1994. "Ho parlato con le due persone a cui disse, davanti al Mississippi, 'io appartengo all'acqua' - è la dolorosa confessione del cantante - Lì, ho rivisto mia figlia e ho capito che si era buttata nel fiume. Nell'ultimo anno, era cambiata, era andata a scrivere un libro sugli homeless in Belize". La madre di Ylenia ha una idea opposta: "Romina, invece, pensa che l'hanno drogata ed è da qualche parte".

Carrisi racconta anche alcuni dettagli sulla crisi di coppia con la Power. "Il suo amore ha iniziato a spegnersi dal '90. Si era stancata delle tournée e anche della mia voce. Mi diceva: sul palco, mi spacchi i timpani. Ha avuto un cambio di personalità", dice Al Bano, da anni legato a Loredana Lecciso.

