Verissimo, Romina Power e la battuta erotica della nonna: "Per una salsiccia...". Toffanin imbarazzatissima

Giorgia Peretti 24 ottobre 2021 a

a

a

Romina Power senza freni a “Verissimo” nel corso della puntata in onda domenica 24 ottobre. L’ex moglie di Al Bano è ospite nel programma di Silvia Toffanin, in onda su canale 5, dove torna indietro nel tempo per raccontarsi in una lunga intervista sulla sua infanzia e sulla storia d’amore con il Leone di Cellino San Marco. Il tutto condito da battute ironiche che hanno imbarazzato non poco la conduttrice. Dopo aver svelato il nome del suo primo amore, Stash e non Al Bano, Romina si lascia sfuggire una battuta che imbarazza non poco la conduttrice.

Il cantante di Cellino San Marco non sarebbe stato il suo primo amore, piuttosto la sua storia d’amore più duratura prima di lui c’è stato un altro uomo: Stash (omonimo del frontman dei The Kolors nda) con cui ha vissuto un “momento magico”. Poi la storia d’amore con Al Bano, durata 29 anni, da cui sono nati 4 figli: I due hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Dopo la fine della sua storia con Al Bano, l’attrice americana ha avuto altri corteggiatori ma non ha mai più voluto limitare la propria “libertà”. Una volontà esplicitamente espressa da Romina per evitare di farsi “condizionare di nuovo”. “Quando si hanno tanti amici, figli e nipoti la vita è già piena e ricca così”, dice la Power. Poi prosegue sorridendo: “Adesso mi viene in mente una cosa che mi diceva sempre mia nonna anche se non so se è il caso di dirla”. La Toffanin le lascia carta bianca e la Power non se lo fa ripetere due volte: “Per una salsiccia ti devi tenere tutto il maiale”.

La padrona di casa si copre il volto con una mano, l’imbarazzo sembra evidente pochi attimi dopo indossa un sorriso plastico e sta al gioco: “Eh si… quelli sono i detti di una volta”. E poi ancora, in merito al rapporto con la madre di Al Bano, Jolanda, si lascia sfuggire una parolaccia: “Lei era diffidente. Diceva: attrice? Uguale tr**a”. Anche qui la Toffanin viene colta di sorpresa ma alla fine si arrende all’esplosività della sua ospite, sorridendo di gusto anche lei.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.