La sconvolgente rivelazione di Yari Carrisi: ho incontrato mia sorella Ylenia a Santo Domingo. Il mistero della sparizione

La sconvolgente rivelazione di Yari Carrisi: ho incontrato mia sorella Ylenia. Il mistero della sparizione

Una dichiarazione che sconvolge tutti, dopo anni di misteri e inutili tentativi di ricerca. A parlare di Ylenia Carrisi, personaggio televisivo e showgirl nonché figlia di Al Bano e Romina Power, e della sua misteriosa scomparsa è il fratello minore, Yari, che con le sue parole ha letteralmente gelato tutti quanti. Come riferisce Dagospia Yari, nato nel 1973, tre anni dopo Ylenia, ha affermato di aver avuto modo di incontrarla di persona, con un colloquio segreto che sarebbe andato in scena a Santo Domingo.

Ylenia avrebbe però fatto capire al fratello di non avere la minima intenzione di ritornare sotto i riflettori, visto che l'ultimo dialogo con la famiglia risale al 1º gennaio 1994, data che precede di 5 giorni la scomparsa. “Tanti anni della mia vita ho passato - ha detto Yari - collezionando articoli e informazioni e andando in giro alla ricerca di Ylenia. Però a questo punto lascio che sia lei a fare il passo perché sono sicuro che lei è ancora in giro. Posso immaginare che forse dopo tutto il casino che è successo, dopo la sua sparizione, forse non vuole entrare in un mondo dove tutta l’attenzione è rivolta verso di lei. Questa è una delle idee che mi sono fatto”. Parole che non possono lasciare indifferenti, soprattutto il resto della famiglia di Al Bano e Romina.

