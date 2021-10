Verissimo, la confessione scottante di Romina Power su Al Bano: “Non è stato il primo”

Giorgia Peretti 25 ottobre 2021 a

Romina Power si racconta negli studi di Verissimo, domenica 24 ottobre. In occasione del suo settantesimo compleanno, viene ospitata nel salotto di Silvia Toffanin per una lunga intervista in cui ripercorre la sua infanzia e racconta la verità sulla liaison con Al Bano. A Verissimo, Romina svela a sorpresa un retroscena sulla sua sfera sentimentale: il cantante di Cellino San Marco non sarebbe stato il suo primo amore, piuttosto la sua storia d’amore più duratura. “È il primo amore Al Bano?”, domanda la Toffanin. “No! Il primo amore è stato Stash (omonimo del frontman dei The Kolors nda). Viveva all’accademia Medici di Roma, lui sembrava già un principe di altri tempi. È stato un momento magico”, ricorda la cantante. “Quindi non è sato Al Bano!”, chiede sorpresa la conduttrice. “No, però lui forse è stato quello che è durato di più, anzi senza forse. È durato 29 anni, pensa tu!”, dice la Power.

Dopo la fine della sua storia con Al Bano, l’attrice americana ha avuto altre relazioni ma non ha mai più voluto limitare la propria “libertà”: "Quando mi sono separata avevo 50 anni, ero una ragazzina. Ci sono stati tanti corteggiatori ma la libertà non ha prezzo e una volta che la si assapora è difficile farsi condizionare di nuovo”. “Quindi sei tu che non avevi voglia di condividere la vita con nessuno”, domanda la Toffanin. La Power conferma: “Esatto poi quando si hanno tanti figli e nipoti la vita è già piena e ricca così”. L’ex moglie di Al Bano racconta di soffrire non poco la distanza dai suoi cari: “Sono una nonna a distanza purtroppo come per i figli vorrei esserci di più ma sono lontana e soffri un pochino come nonna a stare così. Non partecipi alla quotidianità, non te lo portano per due ore se devono andare a fare qualcosa e questo mi piacerebbe però mi mandano molte foto e filmati e poi appena possiamo ci vediamo”. Poco dopo Romina sorride ricordando quando diceva alla madre di Al Bano che era incinta. “Nonna Jolanda avrebbe voluto avessero solo due figli perché poi era più lavoro anche per lei a casa, abbiamo cresciuto insieme i miei figli io non ho mai avuto una babysitter”, racconta l’ospite. Infine, a proposito del rapporto con la suocera, la Power svela un simpatico retroscena: “All’inizio lei era un po’ diffidente. Diceva: attrice? Uguale tr**a. Aveva questa concezione qui però poi siamo state molto unite”.

