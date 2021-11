Maneskin irrefrenabili, agli Ema vincono come miglior gruppo rock

14 novembre 2021 a

a

a

Nuovo trionfo per i Maneskin che hanno conquistano gli Mtv Ema Awards di Budapest per il «Best rock», diventando i primi artisti italiani a imporsi in una categoria internazionale di questo prestigioso premio musicale. Dopo Sanremo e l’Eurovision Song Contest di Rotterdam, per la band romana di Damiano, Victoria, Thomas e Ethan arriva la consacrazione a livello mondiale. Grazie al voto del pubblico, hanno battuto gruppi storici come Coldplay, Imagine dragons e Killers. I Maneskin, reduci dal successo riscosso come gruppo apripista al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, diventano la prima band italiana a essere nominata e a vincere in una categoria internazionale agli Europe Music Awards, un premio nato nel 1994. «In molti ci dicevano che non ce l’avremmo fatta con la musica. Beh, si sbagliavano», ha detto Damiano sul palco alla consegna del premio. Tra i primi a rallegrarsi il Ministro della Cultura, Dario Franceschini: «Complimenti ai Maneskin! Il premio "Best rock" agli MTV Europe Music Awards 2021 è un’ulteriore conferma del loro talento e una vittoria per tutta la musica italiana». Nella serata alla Papp Laszlo Budapest Sportaren condotta dalla 28enne rapper statunitense Saweetie, Aka 7even ha ottenuto il premio per il «Best Italian Act» (in nomination c’erano anche Caparezza, Madame, Rkomi e gli stessi Maneskin).

La fidanzata di Damiano dei Maneskin sbotta ancora contro i giornalisti

«Miglior gruppo rock, andiamo!!!! Questo premio significa tantissimo per noi. Grazie a Mtv Ema per tutte le nomination e per averci permesso di suonare in un palcoscenico da sogno. Infinita gratitudine per tutti quelli che ci hanno supportato e votato, vi amiamo». È quanto si legge sull’account ufficiale dei Maneskin dopo la vittoria agli Mtv Ema 2021 come miglior gruppo rock.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.