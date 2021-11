La fidanzata di Damiano dei Maneskin Giorgia Soleri sbotta ancora contro i giornalisti: "Non rispettano i patti"

12 novembre 2021 a

a

a

Giorgia Soleri sbotta di nuovo. La fidanzata di Damiano David dei Maneskin stavolta va all'attacco de La Stampa che, a suo dire, non avrebbe rispettato gli accordi presi prima dell'intervista uscita nei giorni scorsi sul quotidiano torinese.

"Avevo chiesto di visionare l'articolo prima della stampa - scrive la modella milanese su Instagram - mi è stata mandata l'intervista completa ma senza titolo e senza occhiello. Inoltre non sempre è possibile vedere i pezzi finali, per esempio il primo articolo in cui è erroneamente citata @nonunadimeno (un'organizzazione contro la violenza maschile sulle donne, ndr), non è stato rivisto da nessuno perché è stato chiuso in nottata. Far visionare gli articoli prima è una buona prassi che non tutti i giornalisti e le giornaliste seguono".

La compagna di Damiano aveva espressamente chiesto prima dell'intervista di non fare riferimento alla sua vita privata. Non ha mai detto di essere "guarita", anche perché non si guarisce dall'endometriosi, come le era già capitato di spiegare in passato. Ha fatto un'operazione e i sintomi si sono attenuati, ma si tratta di una malattia cronica: un'infiammazione degli organi genitali femminili.

Trionfo Maneskin a Las Vegas con gli Stones: Mick Jagger li ringrazia

Stavolta, come si lamenta nelle sue stories di Instagram, La Stampa le ha fatto leggere l'articolo prima della pubblicazione ed era arrivato il suo ok, ma non le hanno mandato in anticipo titolo e occhiello della pagina, dove sono emersi due problemi secondo Giorgia: un errore e un dettaglio - il fatto di essere fidanzata di Damiano - che lei aveva espressamente chiesto di non sottolineare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.