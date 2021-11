Victoria De Angelis con Damiano e Miley Cyrus: la foto a bocca aperta infiamma Instagram

Giada Oricchio 10 novembre 2021 a

a

a

Victoria De Angelis strega Los Angeles e lascia a bocca aperta anche la pop star Miley Cyrus. La bassista e fondatrice dei Maneskin ama stupire i fan con pose ai limiti della censura. Libera di pensiero e di fatto. Prima del concerto a Las Vegas con i Rolling Stones, Victoria ha postato sul suo profilo Instagram un selfie dove, in camicia di pizzo bianco trasparente e slip collegiali, dà il buongiorno ai follower.

Video su questo argomento Maneskin sul palco degli Stones, micidiali: quel gesto di Damiano a Victoria fa impazzire i fan

Uno scatto davvero osé per quell’effetto da Lolita, vedo non vedo con la camicia aperta ma giusta a coprire i capezzoli per non incappare nella censura dei social. E poi le due collane con il simbolo della croce che ricordano la prima Madonna: sacro e profano, diavolo e acqua santa. Molti i commenti di apprezzamento anche se c’è chi ritiene suo dovere “bacchettare” lo stile di vita della ragazza. Per fortuna c’è una vera e propria icona della trasgressione, Miley Cyrus, a trovarla deliziosa.

Video su questo argomento Maneskin sul palco degli Stones, micidiali: quel gesto di Damiano a Victoria fa impazzire i fan

L’ex stella Disney, campionessa di “rottura degli schemi”, si è fatta fotografare mentre con aria lussuriosa mette una mano sul seno di Vic. Una provocazione che ha fatto il pieno di like. I Maneskin stanno vivendo il loro momento d’oro: dopo aver entusiasmato il pubblico di New York, hanno conquistato l’Allegiant Stadium di Las Vegas dove hanno aperto il concerto dei Rolling Stones. Immenso la leggenda Mick Jagger che li ha omaggiati: “Grazie mille ragazzi”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.