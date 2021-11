Ballando con le Stelle, il balletto avvinghiati è super-hot: Andrea Iannone resuscita

Giada Oricchio 14 novembre 2021 a

Andrea Iannone resuscita con Lucrezia Lando. Nella quinta puntata di “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1, sabato 13 novembre, l’ex campione di MotoGP ha accusato un malore in scena ed è sparito dietro le quinte, per la precisione in infermeria, per diverse ore. Ballare o andare in ospedale? Questo il dilemma secondo il medico che a microfoni aperti si era lasciato sfuggire che Iannone aveva vomitato. Più tardi lo sportivo ha rassicurato tutti: “Ho avuto problemi gastrici per l’uso eccessivo di antinfiammatori per il dolore alla spalla. Ma voglio esibirmi”. E bene ha fatto perché la sua bachata con Lucreazia Lando è stata un successone ad alto tasso erotico. Lei fasciata in una tutina nera dalle trasparenze audaci collocate in punti strategici si è mossa sinuosa e lui in total white ha risposto con testosteronica possanza. “Per come è vestita Lucrezia, ho capito perché si è sentito male” ha ironizzato il giudice Ivan Zazzaroni e Fabio Canino: “Pensavo di vederti mezzo morto e invece eri in gara”. Andrea Iannone è ancora troppo rigido secondo Guillermo Mariotto che lo ha invitato a darsi una mossa e a seguire l’esempio, davvero eccezionale, di Valeria Fabrizi e Memo Remigi, 80 anni e non sentirli.

