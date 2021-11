Ballando con le Stelle, giallo su Andrea Iannone. Si sente male e sparisce dietro le quinte

Giada Oricchio 13 novembre 2021 a

Giallo a “Ballando con le Stelle”: cos’ha Andrea Iannone? Nella puntata di sabato 13 novembre, il motociclista sparisce dalla pista da ballo, mentre gli altri concorrenti affrontano la prova al buio (ballare da soli e indovinare il tipo di musica) per conquistare un tesoretto di 30 punti. L’ultimo a doversi esibire è Iannone, ma Milly Carlucci svela: “Se n’è andato perché non si è sentito bene, si è fatto ricoverare in infermeria. A casa non preoccupatevi, non è niente di particolare”. Poi si collega in diretta con l’infermeria per avere notizie, ma in sottofondo si sentono i giudici Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli avanzare un sospetto: “Quando hai annunciato l’esibizione singola, lui è sbiancato in volto”. Tocca alla sua maestra Lucrezia Lando difenderlo: “Stava male di stomaco già nel pomeriggio, è arrivato in teatro che già non stava bene”. Momenti concitati, incertezza sul da farsi, Iannone sul lettino si copre il volto, mentre il medico fa uscire le telecamere senza specificare quale malanno ha fermato Iannone. Alla fine Paolo Belli annuncia: “Per precauzione resta in infermeria un quarto d’ora. Il dottore ha detto che se si calma bene altrimenti deve essere trasferito in ospedale. Ma la volontà di Andrea è quella di ballare”. Lo sconcerto è grande e Ivan Zazzaroni lo esprime a nome di tutti: “Tra ballare e andare in ospedale c’è una bella differenza però”.

