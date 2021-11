Rai, spunta il nome a sorpresa per la direzione del Tg1: Alberto Matano in pole. E il coming out…

13 novembre 2021 a

Turbine di nomi per la direzione del Tg1, una poltrona per cui in molti spingono per un volto femminile. Come riferisce Affari Italiani i nomi più in voga sono quelli di Monica Maggioni, tra le giornaliste Rai con più titoli nazionali ed esteri, di Simona Sala, che ha alle spalle un’ottima conoscenza politica, e di Giovanna Pancheri inviata di Sky negli Stati Uniti, che riceve consensi bipartisan all’interno del Parlamento.

Ma c’è anche un profilo restato segreto fino a questo momento e che alla fine potrebbe spuntarla. Si tratta di Alberto Matano ex conduttore del Tg1 e attualmente volto de La vita in diretta, programma della rete ammiraglia della tv di Stato che fa sempre il pieno di ascolti. E negli ultimi giorni, dopo il coming out sull’omosessualità, il suo nome potrebbe essere utilizzato come asso nella manica. Matano ha l’appoggio di Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, ma anche Forza Italia non sarebbe contraria. Matano, evidenzia il sito, è anche “molto ben visto dalla potente lobby LGBT che in parlamento può contare su decine di parlamentari di tutti i partiti”. Se tutte le candidature femminili saranno bruciate la strada sarà spianata.

