Ballando con le Stelle, Mietta ritorna in pista nel giorno del suo compleanno

12 novembre 2021 a

a

a

Mietta torna a Ballando con le Stelle. Dopo le polemiche per la positività al Covid e per quanto detto da Selvaggia Lucarelli, che l’ha accusata di mettere a rischio i partecipanti al programma di Rai1 in quanto non vaccinata, per la cantante si riapre il palcoscenico del sabato sera. “Finalmente sto tornando dove sarei voluta essere in tutto questo tempo, cioè a Ballando. Un posto pazzesco dove si balla, si sta bene e c’è tanta bella gente, che ha voglia di divertirsi e lasciarsi andare attraverso la danza. Ho bisogno del vostro supporto, della vostra forza, del vostro calore, della vostra energia. Senza pregiudizi, con una sincerità di cuore. Spero che mi possiate dare una mano sabato!” le parole di Mietta su Instagram.

L'ultima bordata di Selvaggia Lucarelli a Mietta. Chiuso il caso vaccino?

Mietta è accompagnata dal maestro Maykel Fonts, che ha dovuto osservare un periodo di quarantena obbligatoria in quanto contatto stretto. La coppia, salvata dall’eliminazione grazie al congelamento della situazione dovuto ad una scelta di Milly Carlucci, potrà tornare a gareggiare già a partire da questo sabato, 13 novembre 2021. E questa negatività al Covid è un doppio regalo per Mietta: “Oggi poiiiiiiiiii è anche il mio compleanno. Notte amici belli , spero sinceramente che possiate supportarmi. I compleanni si festeggiano anche solo per ricordare, anno dopo anno, quello che sei capace di imparare da tutti, da tutto e soprattutto da te stessa”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.