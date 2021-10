Non la fanno entrare in Rai, Mara Venier lascia a casa il green pass

Giorgia Peretti 31 ottobre 2021 a

Inizio di puntata teso quello di Domenica In. In occasione della notte di Halloween, il 31 ottobre, Mara Venier inizia la puntata odierna ballando sulle note di "Thriller" con ballerini e bambini vestiti a tema. Anche la padrona di casa si è mascherata, indossando un cappello da strega ed un mantello nero, scatenando l’ilarità del pubblico in studio e quello da casa. Una puntata particolare, con ritmi frenetici visto la versione ridotta a causa del collegamento con la conferenza stampa del G20.

Una volta arrivata al centro dello studio, contornata dagli ospiti si è sventolata col cappello e dopo aver baciato e abbracciato tutti, ha esclamato: “Non ci capisco più nulla”. Come di consueto l’inizio di puntata è dedicato all’approfondimento su Ballando con le Stelle, sentendo alcune battute di Memo Remigi sui tamponi, Zia Mara ha svelato un retroscena accadutole poco prima di Domenica In. “Non scherzerei troppo su questa cosa. Oggi ho dimenticato a casa il green pass. Avevano ragione quelli della Rai che non mi hanno fatto entrare; quindi, sono corsa a casa e sono arrivata qui all’ultimo momento”, spiega la padrona di casa riferendosi al lungo discorso tenuto da Milly Carlucci la sera precedente sui protocolli di sicurezza Rai.

Il dibattito si sposta presto sulla querelle che ha visto protagonista Selvaggia Lucarelli e Mietta (scoperta positiva al Covid-19 nda). La conduttrice di Ballando con le stelle, nella puntata di sabato 30 ottobre, ha chiuso definitivamente la polemica scoppiata dopo la domanda sul vaccino posta dalla giornalista, nonché giudice dello show. Alessandra Mussolini, ospite in studio a Domenica In, però tenta di tornare sul dibattito ma la Venier entra a gamba tesa, interrompendo bruscamente l’intervento: “E’ una querelle chiusa, e rispettiamo entrambe. Alessandra, ti prego, non voglio fare il processo a Selvaggia Lucarelli. È una giornalista e fa le domande. Le avrei fatte anche io”. La Mussolini si è arresa bloccando il suo discorso sul nascere. Poco dopo anche Alba Parietti ha ricevuto la bacchettata da Zia Mara: “Voglio aggiungere solo un’altra cosa, veloce, veloce”. La Venier ironicamente risponde: “eh ma allora fate il programma voi!”. Si alza dalla sedia e fa per allontanarsi. Il momento di tensione viene presto smorzato dalla stessa conduttrice che ritorna a favore di camera consegnando il cappello da “strega” di Halloween ad Alba Parietti.

