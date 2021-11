Gf Vip, "sembra di vedere Centovetrine". Enrica Bonaccorti demolisce Delia Duran su Alex Belli

09 novembre 2021 a

a

a

Riappare Delia Duran, la compagna (perché non c'è alcun matrimonio celebrato) di Alex Belli. Sceglie Pomeriggio 5, che si occupa anche del Gf vip muovendo passi lenti e precisi. Senza esagerare. Seduta al tavolo di Pomeriggio5 c'è Delia Duran, che è finita nell'occhio del ciclone dopo quello che ha combinato Belli: un feeling troppo particolare con Soleil Sorge ed un comportamento che potrebbe essere frainteso. Delia, però, parla di un rapporto privo di gelosia ed è per questo motivo che sui social arriva un vero e proprio sfogo. Ma dopo il confronto con Delia (la scorsa settimana), Alex decide di prendere le distanze facendo un passo indietro rispetto a Soleil. Delia Duran va giù pesante e la definisce “gatta morta” e “sfascia famiglie”: parole durissime, che potrebbero avere conseguenze più forti.

"Stai giocando male" Delia al GF contro Alex Belli e Soleil, si consuma il dramma





“Diverse volte ho parlato con Alex, affrontandolo sulla visione di Delia che poteva stare male quanto lui è stato male in altre trasmissioni vedendo dei video suoi. Lui ha capito delle cose, ma evidentemente va dritto per la sua strada recitando il suo ruolo e sono convinta che una volta che uscirà da questa Casa avrà delle serie difficoltà di credibilità. Se l’è persa tutta con la maggior parte degli italiani. Ha perso la faccia, anche con te Delia. Ha perso il rispetto”, dice Delia - in lacrime - dalla d'Urso. La moglie difende ancora una volta Alex. Ma non mancano altri attacchi, come quello di Enrica Bonaccorti: “Lui si è esposto con Soleil, quella è la cosa grave non l’atteggiamento. Scusa Delia, però c’è anche un’altra cosa: a me sembra sempre di vedere CentoVetrine con tuo marito. Io non riesco mai a trovare una verità, mi sembra sempre che reciti”.

Battutaccia su Bortuzzo, concorrente nei guai: chi rischia di lasciare il GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.