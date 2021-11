Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli provoca Bianca Gascoigne: “Sono una str***a”. Ma lei la ignora

Giada Oricchio 06 novembre 2021 a

“Sono una st***za”. Selvaggia Lucarelli autoironica a “Ballando con le Stelle”, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1, sabato 6 novembre. Al termine del jive di Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale, la giuria ha riservato complimenti alla coppia e le poche critiche rivolte alla bravissima figlia dell’ex calciatore si sono infrante contro la diga Selvaggia Lucarelli: “Ma cosa deve fare di più questa ragazza per convincervi fino in fondo? Una capriola?!”. Bianca, reincarnazione della pin up Jayne Mansfield con un tocco di eleganza in più, le sorride circospetta e prudente come se temesse una pugnalata al buio, la giurata se ne accorge e scherza: “Lei mi guarda con sospetto, non capisce bene cosa dico, ma ha capito che sono una st***za. Quello lo ha capito…”, il pubblico batte le mani e Lucarelli chiude il siparietto: “Ma cosa applaudite voi?!”.

