Arisa, che succede alla cantante: foto senza precedenti su Instagram

Giada Oricchio 06 novembre 2021

Nuova metamorfosi di Arisa. La cantante cambia, sperimenta, spiazza. Si schernisce, si intimidisce, si nasconde. Proprio come in un’altalena di emozioni. Dopo aver deciso di lasciare il ruolo di professoressa di “Amici”, il talent di Maria De Filippi, per partecipare a “Ballando con le Stelle”, si è trasformata in una bomba di sensualità. Capelli corti o quasi rasati biondi, bocca in primo piano e occhi bistrati di nero. E ancora tacchi vertiginosi, calze a rete e decollété incontenibile sotto la pelliccia. Una versione che dosa malizia e ingenuità e rispecchia l’ultimo brano “Altalene”, tratto dall’album “Psycho”.

Una canzone dalla sonorità elettropop molto lontana dal repertorio di Rosalba Pippa (questo il vero nome di Arisa) ma che dà sfogo alle sue disavventure sentimentali e presumibilmente al rapporto "tira e molla" con il manager Andrea Di Carlo. L'artista racconta senza filtri di una “relazione adulterina basata su un rapporto di dominio di un partner su un altro”, di una “donna schiava in cambio di un piacere che è essenzialmente fisico e carnale”, “facile per te lo sai ogni volta che mi vuoi, non mi chiedi neanche di uscire”. Ogni riferimento sarà puramente casuale? E nel video, Arisa è straordinariamente conturbante.

