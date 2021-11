Domenica In, Mara Venier e il retroscena choc sulla morte di Rossano Rubicondi: "C'erano problemi"

Giada Oricchio 01 novembre 2021 a

“Aveva problemi, ma non si è mai approfittato di Ivana Trump”. Mara Venier ha rivelato nuovi dettagli sulla prematura scomparsa di Rossano Rubicondi, 49 anni, modello romano divenuto celebre come quarto marito di Ivana Trump.

Durante l’ultima puntata di “Domenica In”, domenica 31 ottobre, la conduttrice veneta ha ricordato Rubicondi, morto all’improvviso probabilmente a causa di un melanoma cutaneo. “Sono esterrefatta, Rossano era un mio amico, non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di lui, se ne è andato a 49 anni, così giovane” ha detto Venier con la voce rotta dall’emozione. Ed ecco un primo retroscena: “E’ morto da solo a New York”. Venier ha anche fatto cenno, a “problemi”, senza specificarli, di cui Rubicondi le aveva parlato: “L’avevo visto un po’ di mesi fa, siamo andati a cena insieme ed era sempre gioioso, anche con dei problemi. I problemi c’erano, i problemi ce li aveva, non di salute, o perlomeno non ha detto niente a nessuno”.

Poi Mara Venier quasi a volergli rendere omaggio o a spazzare via ombre sul matrimonio con la miliardaria Ivana ha sottolineato con forza: “E poi voglio cogliere l’occasione per dire che Rossano non si è mai, mai, mai approfittato della situazione economica di Ivana Trump”.

In studio, il direttore di “Nevella2000”, Roberto Alessi, lo ha descritto come un uomo “buono e carino con chiunque”. Rubicondi era diventato famoso in Italia grazie alla partecipazione a “L’Isola dei Famosi” di Simona Ventura (la prima a dare il triste annuncio sui social) e insieme alla celebre moglie, storica consorte dell’ex presidente USA e magnate americano Donald Trump, aveva partecipato a “Ballando con le Stelle” in qualità di ballerino per una notte. I due si separarono e lui si risposò salvo poi tornare da Ivana che, secondo Alessi, gli sarebbe stata accanto fino alla fine.

