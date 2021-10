Morto Rossano Rubicondi, l'annuncio di Simona Ventura sui social

29 ottobre 2021 a

Rossano Rubicondi è morto all'età di 49 anni. A darne l'annuncio è stata Simona Ventura con un tweet. "Rossano...Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP", ha scritto la Ventura sul social.

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP #rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021

Rossano Rubicondi è stato il quarto marito di Ivana Trump e il suo compagno più longevo. In Italia era molto conosciuto grazie soprattutto alle sue partecipazioni a diversi reality e talent show come L'Isola dei Famosi (proprio con la Ventura) e Ballando con le stelle a cui aveva partecipato proprio con sua moglie Ivana. Ha recitato anche in "Natale a Beverly Hills" in una parte che era una sorta di parodia di se stesso.

