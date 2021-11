Rossano Rubicondi, "così ho saputo che era morto". Il padre crolla a Storie Italiane

Francesco Fredella 01 novembre 2021 a

"Non sapevo nulla della sua malattia": il padre di Rossano Rubicondi crolla in lacrime a Storie italiane. La morte di suo figlio, che è stato il quarto marito di Ivana Trump, lascia tutti nello sconforto più totale. Venerdì scorso è stato trovato il corpo di Rossano senza vita nella sua abitazione di New York. Era malato, si dice che abbia scoperto alcuni mesi fa un melanoma, ma non ne ha parlato con nessuno.

"Siamo disperati", dice in collegamento a Storie italiane con Eleonora Daniele. "Lui con me parlava sempre. Aveva un rapporto conflittuale con suo fratello Riccardo", continua Claudio. Non riesce a trattenere le lacrime, è molto provato ed addolorato. "Non mi aveva detto del tumore, era sempre una persona positiva. Lo chiamavo Boccio, che è il diminutivo di bocciolo": dopo queste parole Claudio Rubicondi scoppia a piangere.

"Mi ha chiamato un giornalista americano con cui ero in contatto per dirmi che era morto. Erano le 11.30 a Roma, mi è crollato il mondo addosso": Rubicondi è scomparso per una malattia, probabilmente un melanoma, di cui non aveva parlato con nessuno. Sembra che domenica scorsa abbia deciso di essere dimesso dall'ospedale ed è stato trovato senza vita nella sua casa americana pochi giorni dopo.

Anche Ivana Trump, che aveva sposato nel 2008, è sconvolta: le ultime sue dichiarazioni alla stampa americano hanno fatto il giro del mondo. "L'ho sentita", continua il papà di Rossano in collegamento dalla sua casa romana. "Abbiamo parlato al telefono, ma capivo poco perché non parlo benissimo l'inglese. Ma lei piangeva ininterrottamente. Per Rossano non è stata solo una moglie, ma una mamma, una grande donna", conclude. Adesso si aspetta il rientro della salma in Italia. Dalle ultime indiscrezioni trapelate negli States, pare che sia stata disposta l'autopsia sul corpo di Rubicondi.

