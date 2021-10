Il dramma della Pedron, così la Toffanin scoppia in lacrime

Giorgia Peretti 31 ottobre 2021 a

Silvia Toffanin scoppia in lacrime a Verissimo, nella puntata di domenica 31 ottobre. Ospite dell’appuntamento domenicale del programma pomeridiano di Canale 5 è Eleonora Pedron. La modella, ex Miss Italia si racconta in un’intima intervista in cui affronta il dramma familiare vissuto quando aveva appena 9 anni. Dalla Toffanin, la Pedron dà voce al libro “L’ho fatto per te”, pubblicato lo scorso 13 ottobre, nel quale la showgirl ha affrontato il dolore di due gravi lutti vissuti in famiglia: la scomparsa della sorella maggiore Nives e del padre Adriano. Un racconto toccante e struggente per il quale la conduttrice non è riuscita a trattenere l’emozione.

Due incidenti stradali hanno segnato la vita della ragazza che sognava di diventare showgirl. Dopo aver ripercorso la tragica vicenda della sorella maggiore, venuta a mancare in un’incidente stradale che ha coinvolto anche la madre, la Toffanin si commuove: “mi ha fatto una tenerezza enorme quando nel libro hai scritto che tu dormivi nel letto di tua sorella”. Le lacrime non hanno smesso di scendere sul volto della conduttrice anche durante il racconto della perdita del padre, Adriano. L’attrice è tronata indietro col tempo, ricordando l’incidente che ha stroncato la vita del papà. Il 13 maggio del 2002, la Pedron doveva sostenere un provino a Milano per Striscia la Notizia: “dovevo andare da sola fino alla sera precedente. Dovevo prendere il treno però mio padre non si voleva perdere nulla di me. Era riuscito a farsi cambiare il turno per accompagnarmi. Sono uscita dal provino, era tutto contento”. Poi l’incidente in auto, del quale la Pedron non ricorda nulla: “ho sentito che mi chiamava quando ho aperto gli occhi dopo l’incidente sulla strada di ritorno”. La Toffanin non riesce a parlare, con un filo di voce e il trucco colato dice: “Lui ti aveva coperto con il suo corpo per proteggerti e poi vi hanno portato in due ospedali diversi”. Le parole della Pedron hanno toccato profondamente Silvia Toffanin: “Sei una donna fortissima”. Sul finale la conduttrice ha abbracciato la modella prima che lasciasse lo studio.

