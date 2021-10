Barbara d'Urso pronta a lasciare Mediaset. La corteggia un'altra rete

Francesco Fredella 28 ottobre 2021 a

Bomba sulla d'Urso: ora la corteggia Sky. E si parla di un clamoroso colpo di scena a Cologno Monzese. Carmelita davvero lascia Canale5? Chissà. La regina di Canale5, per adesso, non commenta: è super concentrata sul suo programma - che ha subito un piccolo restyling.

Da rumors, però, sembra che Barbarella difficilmente possa lasciare Cologno Monzese (dove è di casa da oltre 20 anni). I programmi della d'Urso, inutile negarlo, hanno sempre funzionato ed ora Sky vorrebbe arruolarla nella sua scuderia: si parla di un programma tutto suo che potrebbe portare Sky in Paradiso dal punto di vista degli ascolti. Sembra che la proposta sia già arrivata alla d'Urso: cosa farà adesso Mediaset? Si parlava, qualche mese fa, di un ritorno de La talpa con la conduzione della d'Urso. Per adesso, però, sono solo ipotesi e non si conoscono ancora le mosse del Biscione. Di sicuro, durante la presentazione dei palinsesti (a giugno scorso), Berlusconi jr ha elogiato la stakanoivista d'Urso. Il resto è storia di questi giorni.

Ma in Rete l’indiscrezione si sta ingrossando: davvero la d'Urso è pronta a mollare il Biscione? Ipotesi improbabile: Carmelita è fedelissima all'azienda e anche nei momenti più difficili si è sempre rimboccata le maniche. Ora più che mai. Intanto, la regina di Cologno Monzese va avanti con Pomeriggio5 - che nella sua nuova pagina funziona abbastanza. Poco gossip e tanta cronaca, attualità e ovviamente le battaglie della d'Urso: dallo stop all'omofobia e alla violenza in senso generale.

