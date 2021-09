Barbara d'Urso, scenata al ristorante: la lite con il fidanzato finisce sulla copertina di Oggi

Giada Oricchio 25 settembre 2021 a

Primo litigio tra fidanzati? Barbara d’Urso e Francesco Zangrillo sono stati paparazzati durante un acceso diverbio in un noto ristorante di Brera, zona chic di Milano. A pubblicare le foto in esclusiva è il settimanale “Oggi”. Gli scatti lasciano pochi dubbi: Barbara D’Urso è in piedi, prima ha le mani giunte come a dire “ti prego, non raccontare sciocchezze”, poi fa un’espressione fra l'esterrefatto e l'orgoglioso. Sembrerebbe una scenata di gelosia anche se la conduttrice di “Pomeriggio 5” non ha mai confermato il fidanzamento con l’uomo più giovane di 15 anni.

Sempre secondo quanto riporta la rivista diretta da Umberto Brindani, i due stavano cenando insieme ad alcuni colleghi Mediaset della conduttrice, ma non erano seduti vicino. Forse proprio per eludere i flash dei fotografi, la conduttrice era accanto a un amico di vecchia data e Zangrillo era seduto a un altro tavolo dove ha iniziato a parlare con una donna bionda. Una chiacchiera tira l’altra, una risata tira l’altra e l’incontro si è fatto “troppo fitto” per i gusti di d’Urso che, in preda a un attacco di gelosia, avrebbe cominciato a lanciare delle occhiatacce al fidanzato.

A questo punto, l’immobiliarista avrebbe protestato per la reprimenda pubblica e sarebbe scoppiato un alterco culminato con Zangrillo che se ne va in macchina e l’aspetta, mentre il volto Mediaset si sfogava con gli amici. Pare anche che i due non abbiano fatto subito pace: una volta giunti a destinazione, Barbara D'Urso è salita in casa da sola.

