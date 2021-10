Maratona Mentana, la strigliata del conduttore all'inviata: "Come Barbara d'Urso"

Giada Oricchio 04 ottobre 2021 a

a

a

“Hai delle luci che nemmeno Barbara D’Urso”. Enrico Mentana tira una frecciatina con tutto l’arco all’invita Marinella Aresta. In occasione delle elezioni amministrative 2021, il direttore del TGLA7 ha sguinzagliato i suoi giornalisti nei vari quartier generali: da Milano a Torino passando per Roma, Napoli e Bologna.

Durante un collegamento della ormai celebre Maratona Mentana, il giornalista ha dato la linea a Aresta che ha iniziato a parlare dalla sede operativa per Enrico Michetti sindaco di Roma, ma è stata interrotta da un commento salace di Mentana: “Hai delle luci che sembri Barbara D’Urso” con riferimento a quanto fossero forti e sparate. Poi ridacchiando ha aggiunto: “Ecco, rivediamo… ma lo sai che da 4 giorni la bolletta della luce è aumentata? Chi lo dice a Cairo (l’editore di LA7, nda) che hai tutta quella roba lì… ecco adesso siamo tornati alla normalità. Vai”.

Il siparietto è stato catturato dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha pubblicato il video su Twitter. Durante la lunga diretta, Mentana si è lasciato andare ad altre battute con gli inviati. A Cristina Fantoni, che era in attesa del sindaco Sala a Milano e aveva sottolineato la folla eccessiva fuori al quartier generale, ha detto: "Non mi è sfuggito dalle tue parole tutto il disappunto per l'assembramento".

Chicco all'inviata: "Hai delle luci che sembri Barbara d'Urso" #maratonamentana pic.twitter.com/eFOHqtdjnP — Pamela Ferrara ㋡ (@PamelaFerrara) October 4, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.