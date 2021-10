Amici21, il bacio di Albe e Serena accende il gossip: "Ha un'altra". Il cantante sparisce dai social

Giorgia Peretti 27 ottobre 2021 a

Amici regala sogni ma infrange i cuori. Almeno questo è quanto è accaduto all’ormai “ex” fidanzata di Albe. Da giorni pare si sia alzato un alone di mistero attorno alla situazione sentimentale del cantante del talent show di canale 5. Il concorrente, sin da subito al centro dell’attenzione del pubblico per la sua somiglianza a Sangiovanni, è entrato nel programma di Maria De Filippi da fidanzato salvo poi concentrare il suo interesse verso Serena, ballerina della scuderia di Raimondo Todaro. I due concorrenti non hanno perso tempo e dopo l’imbarazzo iniziale, tra di loro è scattato il primo bacio.

Effusione dopo effusione i due sono finiti sotto l’occhio vigile di Queen Mary che ha spiattellato in una delle dirette una lunga compilation di video e foto che li vedevano intenti a scambiarsi carinerie. Fin qui tutto nella norma, ad Amici le coppie nascono e si rigenerano in un batter d’occhio (come il caso di Raimondo Todaro e Francesca Tocca nda) ma in questo caso parrebbe che il giovane cantante non abbia ritenuto opportuno informare la “morosa” fuori. La ragazza in questione di chiamerebbe Giulia, la quale attraverso i social ha rotto il silenzio confessando di essere rimasta spiazzata dalla vicinanza di Albe con Serena. “Sono stata lasciata 4 giorni prima che uscissero le anticipazioni della puntata del bacio con S. Ho scoperto la verità solo grazie alle anticipazioni”, scrive la giovane donna. “Mi aveva detto che si allontanava per la musica e che se fosse stato qua con me non mi avrebbe mai lasciata. Non mi sarei mai aspettata che il vero motivo fosse questo”, aggiunge.

L'ex fidanzata di Albe pare abbia saputo del "tradimento" con la ballerina solo attraverso le anticipazioni, restano da chiarire i tempi in cui è avvenuto il tutto. La ragazza, infatti, ha detto di essere stata lasciata quattro giorni prima della diffusione delle immagini. Non si sa, però, quando ci sono stati i baci visto che il daytime mostra i frammenti di qualche giorno prima. Non sarebbe da escludere che Albe abbia prima lasciato Giulia e poi baciato Serena. Ad ogni modo Albe si ritrova nell’occhio del gossip, una posizione che pare non piacergli affatto. Sui social nel mente è in atto una guerra tra chi prende le difese di Albe, chi fa il tifo per il nuovo amore, e chi non ha apprezzato il comportamento del cantante. Una “pressione”, a detta di molti, che avrebbe spinto il giovane talento a tagliare i ponti con i suoi fan, almeno per il momento, eliminando il suo profilo Instagram proprio nelle ultime ore.

