Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca: dopo il bacio la frecciata dell'ex Valentin

E bacio fu tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ma l’ex ballerino di Amici, Valentin, la prende male. Cupido è stata Maria De Filippi con l’aiuto dei comici Pio e Amedeo che ospiti di “Amici” hanno scherzato sul valzer di volti noti tra “Ballando con le Stelle” e il talent show di Canale5: “Abbiamo dato Arisa e tre tronisti, noi ci siamo presi Todaro e 700 euro in cash. Ma ora che c’è Todaro, c’è anche la Tocca? Chiamatela!”.

La ballerina è entrata in studio e i due hanno dilagato: “E’ vero che siete tornati insieme? Maria ora vi farà litigare così vi manda a Temptation Island per rinforzarvi e dopo andrete a C’è Posta Per Te per fare pace! Datevi un bacetto”. Tocca ha sorriso pudica e ha provato a sottrarsi alle domande indiscrete, ma alla fine ha baciato l’ex marito confermando che il loro amore aveva solo smarrito la dritta via. Il siparietto non è andato giù a Valentin, l’allievo che ha avuto un flirt con la Tocca e che fu cacciato da Maria De Filippi durante una puntata del serale di “Amici” due anni fa.

Il ballerino di latinoamericano ha scritto su Instagram: “Quando chiudi una donna dentro una gabbia d’oro usandola come prodotto mediatico solo per audience, devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali sapendo che libera e sola può volare più in alto di te”. A chi era riferita la shade?

