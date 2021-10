Giulia Amoroso è la nuova promessa della musica

Maria Monsè 27 ottobre 2021 a

Giulia Amoroso in arte Julie è una giovane cantautrice di origine campana, una ragazza solare, determinata, ambiziosa, e con tanti sogni nel cassetto. Ha iniziato a scrivere canzoni all’eta di 18 anni spinta dal desidero di comunicare con il mondo. Il suo primo brano è stato “BULLO FLY DOWN“ un brano inedito incentrato sul bullismo. Giulia purtroppo ha subìto il bullismo.

Durante il suo percorso scolastico a causa del fatto di essere balbuziente, questa situazione le ha segnato la vita in modo molto forte, privandola di vivere normalmente come tutti i ragazzi della sua età. Al punto che Quando andava al bar faceva finta di non avere voce e scriveva il suo ordine su un pezzettino di carta perché dentro di lei sentivo un blocco che si ripercuoteva anche sulla sua espressione facciale, scaturendo critiche tra le persone che la circondavano che non facevano altro che deriderla. Fino ai 19 anni non sapeva cosa significasse parlare al telefono, fare un messaggio vocale su whatsapp, parlare in pubblico ed esprimersi. Sono stati anni duri dove Giulia è caduta in una forte depressione e per questo è stata seguita psicologicamente per un anno.

La musica in tutta questa tempesta le ha salvato la vita, sul palco Giulia si trasforma e diventa un’altra, tutte le sue incertezze e i dubbi le scompaiono ed esce la vera Giulia che è nascosta. La scrittura dei brani musicali è stata il suo rifugio e pian piano negli anni si è evoluta artisticamente e umanamente. La balbuzie le aveva tolto 20 anni di vita perché è come se fosse stata per tutto il tempo sott’acqua. Soltanto il 22 febbraio del 2021 ha deciso che la sua vita doveva cambiare e così ha deciso di intraprendere un percorso di riabilitazione del linguaggio presso il “Centro Vivacoce” che le ha dato la possibilità di rinascere dalle sue ceneri e di curare le sue ferite. Oggi è giunta al 9º mese di riabilitazione e si sente una nuova Giulia pronta a parlare liberamente; per farlo usa un metodo che è chiamato “stampella” che le consente di potersi esprimere liberamente, una volta acquisito bene il metodo sara’ pronta per viaggiare da sola senza l’ausilio di nulla.

Nel 2014 ho avuto la sua prima esperienza televisiva ad ITALIA’S GOT TALENT. Per 4 anni ha provato Amici che è stato ed è il suo sogno fin da quando era molto piccola . Quest’anno invece ha deciso di provare “Area Sanremo“ alla quale si è presentata il 22 ottobre scorso, cantando per la prima volta uno dei suoi sei inediti: ”Piovono Nuvole”.

La musica è la sua strada e non smetterà di percorrerla fin quando non sarà arrivata a destinazione. Hanno cercato negli anni di spegnere le sue fiamme e quel fuoco che arde dentro lei e che mette quando è sul palco ma non ci sono mai riusciti. Il suo motto è da sempre: ”Se puoi sognarlo puoi farlo” e questo è l’augurio che tutti i giovani devono tenere ben presente per avere la forza di raggiungere un obiettivo. La storia di Giulia è esemplare a tutti i ragazzi, in particolar modo a coloro che si arrendono di fronte alle difficoltà della vita.

