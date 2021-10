Amici, la maestra Celentano rosica e toglie i pantaloni al ballerino: l'esibizione in mutande

Giorgia Peretti 24 ottobre 2021 a

Scoppia la polemica sul pantalone ad Amici 21 e Alessandra Celentano fa spogliare il suo allievo. Il programma pomeridiano di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, nella puntata di domenica 24 ottobre mette in scena la crociata degli insegnanti di ballo contro Alessandra Celentano. Il motivo? L’indumento di scena tanto criticato dalla maestra: i pantaloni.

Nel corso della trasmissione, la prof veterana di Amici aveva criticato i colleghi, colpevoli di far danzare i propri concorrenti con tute o pantaloni per nascondere i difetti fisici e tecnici dei ballerini. Poi arriva la volta di Guido Sarnataro, allievo appunto della Celentano, che si esibisce su una coreografia nel cui look di scena è previsto il contestato pantalone. Poco prima della performance Lorella Cuccarini fa notare: “Vedo dei pantaloni però”. “Vedi che quando uno sceglie che in alcune coreografie servano i pantaloni, si utilizzano i pantaloni. Le regole si fanno e si disfano eh”, prosegue l’ex insegnante di ballo. La Celentano di tutta risposta fa spogliare il suo allievo: “Per me li può anche togliere. Anzi toglili, toglili. Non c’è problema così vediamo meglio le linee”.

Così Guido si esibisce con le classiche culotte nere fornite dal programma. Il giovane concorrente non convince Veronica Peparini e Raimondo Todaro, il quale probabilmente non gli darebbe la maglia per entrare nella scuola: “gli do tempo due settimane prima di metterlo in sfida. Onestamente l’esibizione di Guido equivale alla sedia di Serena della settimana scorsa”. E qui scatta la rissa, la Celentano insorge: “Ma come ti permetti? Prima conta il fisico e la tecnica, poi il resto”. “Ho ragione io perché ultimamente le cose fondamentali come la tecnica passano in ultimo piano. Partiamo per step. Todaro dice delle cose che proprio terrificanti”, sentenzia la veterana di Amici.

La Celentano dal canto suo appare contenta dell’esecuzione del pupillo: “E’ andato abbastanza bene, poteva andare meglio (…) Ma lo trovo un ottimo elemento”. Raimondo e Veronica continuano ad essere perplessi: per loro, oltre alla tecnica nel classico, è poco credibile sul piano emotivo. “Fate ridere”, chiosa la Celentano.

