Chiara Ferragni, bomba extralusso sull'Orient Express: scollatura e gioielli

La “leonessa” Chiara Ferragni ha interrotto un viaggio di lavoro per tornare da Leone e Vittoria con la febbre alta, ma prima ha realizzato un sogno: salire sul mitico treno Orient Express. “Night on the train” recita la caption di un post Instagram che ha fatto il consueto pieno di like. L’imprenditrice digitale, in compagnia degli amici di sempre Veronica Ferraro, Chiara Biasi, Martina Maccherone e Filippo Fiora, ha documentato l’indimenticabile nottata sui social.

La cabina sembra uscita direttamente dal giallo di Agatha Christie “Assassinio sull’Orient Express”: stessa atmosfera, stesso lusso. Un tuffo nel passato per l’itinerario che collega Venezia a Parigi a partire da 4.800 euro circa. E i look di Ferragni non sono stati da meno: scintillanti, eleganti, ma super sexy come il pigiama di seta bianca e soprattutto l’abitino nero tempestato di cristalli Swaronsky. A mandare in tilt i follower è stata la scollatura assai profonda che metteva in mostra un decollété senza reggiseno. Provocante ed esclusiva al pari della prestigiosa location. Poi il ritorno alla realtà: l’influencer ha lasciato gli impegni parigini per stare con i figli influenzati. “Mamma leonessa è tornata dai suoi piccoli malati” ha scritto sotto l’ultima foto Instagram per poi correre in ospedale con la piccola di casa che ha avuto bisogno di una flebo per contrastare i sintomi violenti dell'influenza.

