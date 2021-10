Nottataccia per Chiara Ferragni e Fedez: corsa in ospedale per Vittoria. Ore di panico sui social

Giorgia Peretti 22 ottobre 2021 a

Nottata da incubo per Chiara Ferragni e Fedez. L’imprenditrice digitale e il rapper sono spariti dal raggio social per diverse ore questa mattina, generando molta ansia nei fan. Un evento del tutto singolare, visto la presenza della coppia sui propri canali Instagram. In effetti, qualcosa è accaduto: la secondogenita, la piccola Vittoria non è stata molto bene. Già nei giorni scorsi, la sorella di Leone è apparsa nelle stories del papà molto abbattuta a causa di un’influenza molto forte che le ha portato anche la febbre ma nelle ore della notte la situazione sarebbe peggiorata, tanto da convincere i genitori a recarsi in ospedale. Dopo il “lungo” silenzio social della coppia l’influencer approda nuovamente sui canali Instagram per rassicurare i followers sullo stato di salute della bambina.

Chiara ha postato alcune foto della piccola Vittoria da cui si poteva notare il malessere della bambina. Poi in inglese, ha raccontato quanto accaduto sotto al post. Ha raccontato quindi, dopo 10 ore di preoccupazione e ansia, come sta adesso la figlioletta: “Siamo tornati dall’ospedale: Vitto stamattina stava peggio con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione quindi siamo andati al pronto soccorso…Adesso dopo 10 ore lì e fatti tutti gli esami siamo tornati a casa e lei si sente meglio.” E poi anche delle stories in italiano fa sapere: “Non respirava bene, era intasata. Le hanno fatto una flebo, adesso sta meglio, la terremo sotto osservazione a casa monitorandola”. Un brutto spavento per i Ferragnez, per fortuna tutto sembra essere tornato sotto controllo e la piccola “Vitto” si sta riprendendo.

