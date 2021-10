Ballando con le stelle, aria di flirt tra Andrea Iannone e Lucrezia Lando. L'amore ai tempi della tv

Francesco Fredella 23 ottobre 2021 a

Il sospetto c'è: Andrea Iannone e Lucrezia Lando, una delle ballerine di Milly Carlucci a Ballando con le stelle, sono troppo vicini. Questione di feeling? Forse sì, ma nell'aria ci sarebbe una vera e propria bomba pronta ad esplodere ad orologeria. Sono belli e sensuali, ammirati da molti che non staccano gli occhi su di loro per capire quanta chimica possa esserci fra loro. Andrea e Lucrezia sarebbero stati "pizzicati", tra una prova e l'altra, in atteggiamenti abbastanza sospetti. E il gossip s'infiamma. Secondo Dagospia nel dietro le quinte dello show di Milly Carlucci sarebbero accaduti i primi "incontri ravvicinati".

Sembra un film già visto: a Ballando con le stelle, ogni anno, si parla di feeling: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, ad esempio, hanno animato la scorsa stagione. Ma poi, una volta spenti i riflettori, non c'è mai stato nessun flirt. Roberto D'Agostino, sempre ben informato, scrive: “Dalle parti del Foro Italico si festeggia per l'ottimo debutto di Ballando con le stelle che ha sfiorato alla prima il 24% di share. Vi ricordate lo scorso anno la finta love story tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi? Gira voce che quest’anno possa essere il turno della coppia formata da Andrea Iannone e Lucrezia Lando, presunto flirt già spinto e chiacchierato con foto ambigue pubblicate dal settimanale Gente”. Però, al momento, i diretti interessati non parlano. Silenzio assoluto.

