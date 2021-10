Morgan e Selvaggia Lucarelli fidanzati, a Ballando Con Le Stelle lei si vendica dell'ex: "Da dieci anni..."

Giada Oricchio 17 ottobre 2021 a

Sorpresa! A “Ballando con le Stelle”, tra gaffe e danza, Morgan e Selvaggia Lucarelli svelano un retroscena sul loro passato. Il controverso artista è uno dei ballerini della sedicesima edizione del dancing show condotto da Milly Carlucci ogni sabato su Rai1. Ha stupito pubblico e giuria non solo per la dedizione in sala prova (battutaccia a parte: “Spero di uscire dal programma senza mettere incinta nessuna” con riferimento all’ex Jessica, concorrente di “X Factor”), ma anche per le doti da danzatore consumato. Ha orecchio musicale e si vede.

La giuria lo ha premiato con 47 punti e quando è venuto il momento del confronto con Selvaggia Lucarelli, ex fiamma, si è temuto il peggio. Invece no! Altro colpo di scena. Morgan ha detto: “Tocca a Selvaggia parlare, adesso arriva la cattiveria… devi trovarla… non ti smentire”, ma la giornalista ha risposto con un sorriso dolcissimo: “La cattiveria io?! Io?! Sto ancora aspettando che mi richiami da 10 anni e io sono quella cattiva? Io?!”.

Un bel modo per rompere il ghiaccio anche se la giurata non ha rinunciato a un pizzico di ironia graffiante: “voglio dire ai miei colleghi che non sapete cosa rischiate a continuare a innaffiare l’ego di quest’uomo qui… la prossima settimana lo troviamo al posto di Milly Carlucci… stiamo buoni e stiamo calmi. Io voglio darti un consiglio: credo che per te Ballando possa essere una specie di green pass per tutto il mondo dello spettacolo. Hai combinato un sacco di casini in giro, ma con Ballando puoi farti perdonare tutto, intanto hai l’atteggiamento giusto, poi a sorpresa balli bene e non ce lo aspettavamo… e se riesci a non esternare la tua sindrome, quella del rancoroso beneficato…”, Morgan ha provato a interromperla e Lucarelli con autoironia: “No dopo dieci anni parlo io! Da Ballando con le Stelle puoi uscirne molto bene, meglio di come sei uscito da qualunque altra parte. Devi arrivare alla fine con questo sorriso”.

La giurata ha difeso Morgan anche nel finale di puntata quando ha sottolineato che aveva oggettivamente ballato meglio di Arisa (brava a sua volta) e meritava la vittoria. I social hanno apprezzato l’atteggiamento positivo e propositivo di entrambi ma si sono chiesti quanto durerà la pax tv tra i due volti noti famosi per il loro carattere fumantino. Intanto a seminare zizzania ci ha pensato Alessandra Mussolini, opinionista aggiunta del dancing show: “Morgan che ti succede? Stai subendo troppo Selvaggia, forza… rispondi!”.

