Ballando Con Le Stelle, Selvaggia Lucarelli fa arrabbiare Alessandra Mussolini: "Le dittature...". Lei minaccia di lasciare

Ricomincia "Ballando Con Le Stelle" e riesplode la polemica tra la giurata Selvaggia Lucarelli e l'ex concorrente e neo opinionista del talent di Rai1 Alessandra Mussolini. Nemmeno il tempo di mandare in onda la prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci che riesplode il caso che potrebbe portare via il pezzo di novanta alla presentatrice. L’ex politica - provocata dalla giornalista Lucarelli sui social - adesso minaccia infatti di abbandonare il programma. “Non credo, dopo questo, che ci siano le condizioni per continuare Ballando con le Stelle“ tuona sui social la Mussolini.

Una fan della Lucarelli ha chiesto il suo parere sulla presenza della Mussolini in questa edizione di Ballando, dopo quella in cui è stata protagonista come aspirante ballerina. La Lucarelli ha commentato: “Le dittature finiscono prima o poi“. E l’ira della Mussolini - sempre su Instagram - non si è fatta attendere chiedendo a Milly Carlucci di andare via: "Non mi pare ci siano le condizioni" ha denunciato l'opinionista.

