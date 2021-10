Ballando con le Stelle, Arisa a passo di danza conquista il pubblico. Poi il colpo di scena

Giada Oricchio 17 ottobre 2021 a

Arisa vince la prima puntata di “Ballando con le Stelle”, sabato 16 ottobre, ma è polemica. La cantante e il suo maestro Vito Coppola si sono esibiti in un buon charleston sulle note di “A little party never killed nobody”. Non sono mancate alcune imperfezioni da parte di Arisa, coccolata dalla conduttrice Milly Carlucci e dalla giurata Carolyn Smith, mentre Ivan Zazzaroni ha riconosciuto: “Sei andata a strappi” e Selvaggia Lucarelli ha messo l’accento sul fatto che l’artista abbia una personalità complessa difficile da scardinare. Voto finale: 35 punti. Il pubblico, invece, ha accolto l’esibizione con cori da stadio. Ma il vero colpo di scena si è consumato sui titoli di coda.

Arisa e Vito Coppola, il più apprezzato dai social, hanno conquistato il primo posto a scapito di Morgan con Alessandra Tripoli che aveva ballato decisamente meglio (per il grande stupore della giuria) grazie al tesoretto di voti dei giudici aggiunti Rossella Erra e Alberto Matano che ha spiegato: "Per la difficoltà della prova, per l'intensità e la passione che ci ha messo do il tesoretto a Arisa perché si è messa in gioco". Non hanno premiato la tecnica, ma la simpatia e l'impegno. Un risultato che Selvaggia Lucarelli ha commentato con franchezza: “A me è dispiaciuto il sorpasso finale, mi è piaciuta Arisa, ma la trovo una classifica un po' dopata, il primo posto di Morgan ci stava tutto francamente”, mentre la stessa Milly Carlucci ha definito “clamoroso, davvero clamoroso” il rimescolamento della classifica finale. Sul podio anche Mietta e Maykel Fonts.

