Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto vietato ai minori. La battuta su Andrea Iannone è imbarazzante

Giada Oricchio 17 ottobre 2021 a

a

a

Battutaccia hot di Guillermo Mariotto a Andrea Iannone e Lucrezia Lando, ma Milly Carlucci lo redarguisce: “Dio mio!”. “Ballando con le Stelle”, il dancing show di Rai1, è partito forte con 3.991.000 telespettatori pari al 23,9% (un exploit che non è servito a battere “Tu Sì Que Vales”) e il cast di veri vip è già molto agguerrito in vista della vittoria finale. Le esibizioni sono state quasi tutte di buon livello anche se quella di Andrea Iannone è risultata un po’ troppo ginnica. Dopo il paso doble sulle note di “Zitti e Buoni”, l’ex motociclista si è presentato davanti alla giuria per i commenti di rito e ha paragonato la sua maestra Lucrezia Lando a una moto nuova: “E’ come quando sali su una moto all’inizio del campionato, la fiducia non è la stessa dell’anno precedente, devi prendere confidenza, speriamo di migliorare settimana dopo settimana”.

Clamorosa rottura tra Wanda Nara e Icardi? “Un'altra famiglia rovinata per una tr*ia"

Guillermo Mariotto non ha potuto fare a meno di sottolineare: “Lucrezia sei una moto nuova… mica male…”. Ma è stata Milly Carlucci a servire al linguacciuto Mariotto il doppio senso a luci rosse: “Ragazzi, sì Andrea è quadrato, ma tenete presente che è sceso da una moto!” e lo stilista con risatina mefistofelica: “E’ salito sulla Lucrezia… però eh…”. La conduttrice ha colto subito la gaffe e con una punta di imbarazzo lo ha rintuzzato: “Mariotto!!! Oh Dio mio!”, mentre Selvaggia Lucarelli ha abbassato il sipario sulla gag: “Lucrezia non è una moto, ma una splendida ragazza e ballerina”.



Lo sfregio della Ferilli alla De Filippi a Tu si que vales: la mossa inaspettata | VIDEO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.