Cosa ha fatto Wanda Nara: pubblica la foto sbagliata in giacca e va fuori di seno

Sexy, sexyssima, anzi troppo sexy. Wanda Nara ha commesso una gaffe nel suo ruolo di procuratrice di Mauro Icardi, giocatore del Paris Saint German e suo marito. In occasione della pausa dei campionati di calcio per la “Nation League”, la bellissima Wanda ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram in giacca bianca e pantaloni. Un tailleur da business woman. Al posto della cravatta però ha indossato un top di pizzo nero trasparente e sotto la giacca aperta faceva mostra di sé lil seno destro con tanto di capezzolo in bella vista.

Insomma, più hard che hot. Accortasi dell’esagerazione, Wanda Nara ha cancellato la foto. L’ex moglie di Maxi Lopez è ormai un’affermata donna in carriera: alla gestione di Icardi alterna la sua attività nel settore beauty con una linea autografa e nell’ambito della moda.

You know it's International Break when ya Posting Pics of Football Agent's



The Best of the Best#WandaNara #Icardi #PSG pic.twitter.com/rpSBR5US8o