Tu si que vales, lo sfregio di Sabrina Ferilli a Maria De Filippi stupisce tutti

Giada Oricchio 17 ottobre 2021 a

Pioggia d’acqua e vendetta: “The Queen is wet. Guarda che figa, sembri Kim Basinger in Nove settimane e mezzo”. Sabrina Ferilli e Maria De Filippi conquistano il pubblico di “Tu sì Que Vales”. Il programma di Canale 5 è una corazzata che assicura a Mediaset ascolti eccezionali (sabato 16 ottobre però ha accusato la concorrenza di “Ballando con le Stelle” scendendo a 4.225.000 telespettatori e il 23,9% di share). Il talento dei concorrenti gioca un ruolo importante, ma la complicità tra Maria De Filippi e Sabrina Ferilli è il quid aggiunto. E’ l’ingrediente che crea l’effetto “wow” nel palato di chi guarda il programma. I siparietti tra le due amiche sono genuini, sono un po’ Stanlio e Olio e la moglie di Maurizio Costanzo ha sempre la meglio sulla partner in crime che però ieri si è presa una piccola rivincita. De Filippi ha lasciato la sedia della giuria per sedersi ai piedi dell’amica, vittima prediletta di scherzi e battute.

Ferilli si è abbassata e le ha detto: “Te credi che io riesca a trovare delle persone che mi aiutano a farti degli scherzetti, delle cosette? Secondo te ci riesco?” e Maria, convinta di avere il coltello dalla parte del manico, ha risposto trionfante: “No!”, “E quindi lo faccio da sola” ha ribattuto l’attrice facendo partire un gavettone storico. Mezzo litro d’acqua versato sui capelli della De Filippi a mo’ di shampoo. “Vendetta, gradevole vendetta! The Queen is wet. Guarda che figa, sembri Kim Basinger in Nove settimane e mezzo. E’ il minimo dopo quello che mi fai! Non posso organizzare niente e mi devo arrangiare da sola” ha urlato Ferilli sotto gli occhi attoniti del pubblico, di Belen e di Gerry Scotti. Maria De Filippi ha subito la doccia, poi si è alzata e tutta bagnata ha abbracciato l’amica riuscendo a consumare un immediato revenge: ha strappato la bottiglietta d’acqua alla Ferilli e le ha rovinato l’acconciatura. “Non c’ho mai pace” ha concluso Sabrina sconsolata, ma divertita.

Nessuno mi toglierà mai dalla testa che Maria negli ultimi 15 anni continua a far programmi di cui non le interessa nulla solo per poter invitare Sabrina e tucculiarla di tanto in tanto pic.twitter.com/zy62JoKCF4 — Leev. (@leeveean) October 16, 2021

