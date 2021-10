Antonio Ricci devastante con i Ferragnez: “Fedez un maschio alfetta. Chiara Ferragni lo farò fuori”

16 ottobre 2021 a

Parole di fuoco contro i Ferragnez. A pronunciarle è Antonio Ricci, autore televisivo e patron di Striscia la Notizia, che si scaglia contro la coppia più famosa d’Italia in un’intervista a Tpi: “Tra dieci anni immagino Chiara Ferragni senza Fedez. Lei una signorina borghese bien élevée, lui tamarrissimo, un maschio alfetta. Lei - prosegue Ricci - lo farà fuori versandogli una pozione nella Coca Cola e farà in modo che la colpa ricada su J-Ax”. Parole che non saranno affatto gradite dai Ferragnez, ma come annunciato giorni fa Ricci non ha peli sulla lingua: “Il politicamente corretto mi offende, perché io appartengo a un movimento religioso che prevede la satira, l’esagerazione”.

