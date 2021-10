"Naso rotto", Chiara Ferragni e l'incidente casalingo con Vittoria. Fedez testimone del "terrore"

Giorgia Peretti 05 ottobre 2021 a

Incidente sfiorato per Chiara Ferragni! La piccola Vittoria cresce a vista d’occhio e negli ultimi giorni dimostra di stare seduta in completo equilibrio. A crescere con lei sono anche le sue “marachelle” indirizzate questa volta a mamma Chiara, di ritorno dalla fashion week di Parigi. Papà Fedez non può non riprende il dolce siparietto condividendolo nelle stories del suo account Instagram. Poche ore dopo il “down” dei social, durato ben 7 ore, il marito della Ferragni torna on-line pubblicando ciò che è accaduto nel mentre. Nel filmato si vede la piccola “Vitto” seduta sul divano, accanto a lei l’influencer. Un momento tenero tra mamma e figlia, intente a rilassarsi prima di andare a dormire, peccato per la mira della piccola che accidentalmente urta la Ferragni in pieno volto. Vittoria tiene in mano un giochino a sonagli in plastica che sembra divertila non poco. Dal canto suo, invece, Chiara sembra impaurita dall’oggetto in movimento tanto da pararsi più volte il viso con le mani.

Infatti, poco dopo, nel muovere il giochino la figlioletta finisce per scaraventarlo sul naso della “povera” mamma. Il rapper assiste alla scenetta e la ripropone ai follower prima con una story poi con un post composto da tre scatti. “Breve storia di un naso rotto”, “La Ferry terrorizzata”, ogni fermo immagine immortala il momento in cui l’influencer riceve il sonaglio in faccia dalla figlia. Così mentre la Ferragni è costretta a parare i colpi di Vittoria, Fedez se la ride scatenando l’ilarità degli attenti seguaci di casa Ferragnez. Nulla di grave per il naso della bionda influencer, ma sotto al post ci sono i commenti di chi ironizza, facendo riferimento all’ultima canzone del rapper “Meglio del Cinema”. “Giuro, mi fa venire voglia di… rinoplastica”, digita qualcuno modificando la strofa del testo. “Mi fai venire voglia di fratture”, prosegue un altro. “Mettiti il casco quando sei con lei!”, avvertono. E ancora: “La Vitto... Un uragano che ne combinerà delle belle”.

